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Хюлькенберг: шины таяли, словно масло, когда сквозь него проходит горячий нож

Хюлькенберг: шины таяли, словно масло, когда сквозь него проходит горячий нож
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Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг объяснил, почему после старта с 10-го места он финишировал на Гран-при Бахрейна только 15-м.

«Сложная гонка, особенно первая часть. У меня с кем-то был контакт на первом круге — я его даже не заметил. Разочаровывающий момент. У меня не хватало довольно много деталей переднего антикрыла, машина потеряла прижимную силу и сцепление, после чего первая половина гонки оказалась очень сложной. Мы старались держаться, но мои шины таяли, словно масло, когда сквозь него проходит горячий нож. Так что мы решили, что нет смысла так продолжать, и провели пит-стоп ради нового антикрыла. Что ж, мы проехали полную гоночную дистанцию и собрали множество информации. Определённо, мы её используем», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

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