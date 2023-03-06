Глава «Мерседеса» высказался об уходе Хэмилтона после Гран-при Бахрейна

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о потенциальном уходе звезды команды, британца Льюиса Хэмилтона, после неудачного старта сезона на Гран-при Бахрейна.
Напомним, Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и седьмое места соответственно. После выступления Льюис призвал команду к изменениям.
«Было бы слишком легко отказаться от гонщика, а затем сдаться. Мы так не поступаем. Нам нужно задуматься над задачей основательнее, чем когда-либо, и дать обоим пилотам машину, с которой они могут быть конкурентны.
Льюис — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией. И я не думаю, что это изменится после ещё одного старта, который и вправду получился плохим. Мы выиграли с ним восемь Кубков конструкторов и шесть личных чемпионатов. И это сохраняет отношения», – приводит слова Вольфа издание The Guardian.
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