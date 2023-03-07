Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице и восстанавливался после переломов рук

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл выложил новый пост на своей странице в социальной сети, где показал подписчикам, как он лежал в больнице и восстанавливался после многочисленных травм.
Стролл показал, как восстанавливался от переломов:
«Поначалу мне требовалось помощь даже с простыми делами по дому. Но с каждым днём дела шли лучше, и, когда на четвёртый день сняли гипс, стало ясно, что у нас есть шанс выступить в Бахрейне. Медицинская команда разработала программу, чтобы вернуть подвижность и силу в запястьях. Реабилитация требовала тяжёлой работы и упорства, но благодаря невероятным врачам и поддержке друзей и семьи я смог преодолеть боль и вернуться на трассу в Бахрейне. Мы сделали это. Благодарю всех, кто поддерживал меня, присылал добрые письма и пожелания», — написал Стролл.
Ранее Стролл, в итоге занявший шестое место на Гран-при Бахрейна, также рассказал о своих травмах.
- 7 марта 2023
-
20:32
-
20:28
-
20:13
-
19:37
-
19:28
-
18:22
-
17:57
-
17:46
-
16:38
-
15:42
-
15:04
-
14:19
-
12:46
-
11:58
-
10:50
-
09:59
-
00:43
- 6 марта 2023
-
23:33
-
22:13
-
21:47
-
21:40
-
21:15
-
21:12
-
20:00
-
19:12
-
19:10
-
18:51
-
18:03
-
18:01
-
16:03
-
14:50
-
13:42
-
13:02
-
11:15
-
10:43