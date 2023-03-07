Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице и восстанавливался после переломов рук

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл выложил новый пост на своей странице в социальной сети, где показал подписчикам, как он лежал в больнице и восстанавливался после многочисленных травм.

Стролл показал, как восстанавливался от переломов:

«Поначалу мне требовалось помощь даже с простыми делами по дому. Но с каждым днём дела шли лучше, и, когда на четвёртый день сняли гипс, стало ясно, что у нас есть шанс выступить в Бахрейне. Медицинская команда разработала программу, чтобы вернуть подвижность и силу в запястьях. Реабилитация требовала тяжёлой работы и упорства, но благодаря невероятным врачам и поддержке друзей и семьи я смог преодолеть боль и вернуться на трассу в Бахрейне. Мы сделали это. Благодарю всех, кто поддерживал меня, присылал добрые письма и пожелания», — написал Стролл.

Ранее Стролл, в итоге занявший шестое место на Гран-при Бахрейна, также рассказал о своих травмах.