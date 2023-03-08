«Я никогда не видел такого прогресса в Формуле-1». Тото Вольф — об «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о старте «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1.

«В «Астон Мартин» проделали действительно хорошую работу. Они наняли человека из «Ред Булл», которому удалось сделать машину на две секунды быстрее. Мы знали, что Алонсо силён и мотивирован, но даже Лэнс Стролл был впереди, несмотря на переломы. Это доказывает, насколько хороша машина. Я никогда не видел такого прогресса в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Oe24.at.

По итогам Гран-при Бахрейна пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл показали третий и шестой результат соответственно. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу: