«Я никогда не видел такого прогресса в Формуле-1». Тото Вольф — об «Астон Мартин»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о старте «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1.
«В «Астон Мартин» проделали действительно хорошую работу. Они наняли человека из «Ред Булл», которому удалось сделать машину на две секунды быстрее. Мы знали, что Алонсо силён и мотивирован, но даже Лэнс Стролл был впереди, несмотря на переломы. Это доказывает, насколько хороша машина. Я никогда не видел такого прогресса в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Oe24.at.
По итогам Гран-при Бахрейна пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл показали третий и шестой результат соответственно. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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