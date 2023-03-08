Тото Вольф назвал вторую по скорости команду в новом сезоне Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил прогресс, достигнутый «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1, а также высказался о сложностях, с которыми столкнулась его команда.

«Астон Мартин» демонстрирует невероятный прогресс, они на самом деле вторые по скорости на трассе. А у нас всё плохо. Теперь мы должны сделать всё возможное, чтобы улучшить машину», — приводит слова Вольфа sport.ORF.at.

Напомним, по итогам первого этапа нового сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна, пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали пятый и седьмой результат соответственно. Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» был третьим. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу: