Тото Вольф назвал вторую по скорости команду в новом сезоне Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил прогресс, достигнутый «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1, а также высказался о сложностях, с которыми столкнулась его команда.
«Астон Мартин» демонстрирует невероятный прогресс, они на самом деле вторые по скорости на трассе. А у нас всё плохо. Теперь мы должны сделать всё возможное, чтобы улучшить машину», — приводит слова Вольфа sport.ORF.at.
Напомним, по итогам первого этапа нового сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна, пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали пятый и седьмой результат соответственно. Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» был третьим. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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