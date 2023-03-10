Даниил Квят рассказал, какую гонку Формулы-1 считает особенной в своей карьере

Российский гонщик Даниил Квят рассказал, какой Гран-при Формулы-1 считает особенным в своей карьере.

«Конечно, у меня было несколько сильных гонок. Но особенным я бы назвал подиум на Гран-при Германии в 2019 году, который я завоевал, выступая за «Торо Россо». Это был первый подиум команды за 11 лет. И принести ей второй спустя такой продолжительный отрезок времени было действительно чем-то особенным. После гонки мы все были в полном восторге», – сказал Квят на канале Prema Racing в YouTube.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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