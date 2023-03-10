Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят рассказал, какую гонку Формулы-1 считает особенной в своей карьере

Даниил Квят рассказал, какую гонку Формулы-1 считает особенной в своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гонщик Даниил Квят рассказал, какой Гран-при Формулы-1 считает особенным в своей карьере.

«Конечно, у меня было несколько сильных гонок. Но особенным я бы назвал подиум на Гран-при Германии в 2019 году, который я завоевал, выступая за «Торо Россо». Это был первый подиум команды за 11 лет. И принести ей второй спустя такой продолжительный отрезок времени было действительно чем-то особенным. После гонки мы все были в полном восторге», – сказал Квят на канале Prema Racing в YouTube.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Квят показал, как на тренировке его бьют по животу:

Для гонщиков из России прикрыли последнюю лазейку. Теперь не спасёт даже паспорт Израиля Для гонщиков из России прикрыли последнюю лазейку. Теперь не спасёт даже паспорт Израиля
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023