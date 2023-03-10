Даниил Квят рассказал, какую гонку Формулы-1 считает особенной в своей карьере

Российский гонщик Даниил Квят рассказал, какой Гран-при Формулы-1 считает особенным в своей карьере.
«Конечно, у меня было несколько сильных гонок. Но особенным я бы назвал подиум на Гран-при Германии в 2019 году, который я завоевал, выступая за «Торо Россо». Это был первый подиум команды за 11 лет. И принести ей второй спустя такой продолжительный отрезок времени было действительно чем-то особенным. После гонки мы все были в полном восторге», – сказал Квят на канале Prema Racing в YouTube.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
Квят показал, как на тренировке его бьют по животу:
- 10 марта 2023
-
17:11
-
16:18
-
15:46
-
14:42
-
13:06
-
11:55
-
11:36
-
11:10
-
10:08
-
03:48
-
00:51
-
00:31
- 9 марта 2023
-
23:45
-
23:37
-
22:47
-
22:44
-
21:48
-
21:33
-
21:05
-
20:48
-
19:47
-
19:29
-
18:52
-
18:34
-
17:32
-
17:14
-
16:59
-
16:10
-
15:37
-
14:44
-
14:32
-
14:05
-
13:05
-
12:31
-
11:29