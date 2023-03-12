Хэмилтон — о разнообразии в Ф-1: ещё остаются люди, которые сопротивляются
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон высказался о расовом и гендерном вопросе в «Королевских гонках».
«Когда я читаю об этой проблеме в новостях, то понимаю, что мы идём по неправильному пути, и это противоречит тому, что я пытался делать со своей командой и посредниками из спорта. Я ожидаю сопротивления, потому что по-прежнему остаются люди, не в полной мере осознающие важность наличия среды с равными возможностями.
Я считаю, что моя работа заключается в том, чтобы продолжать говорить о положительных моментах, которые мы по итогам можем получить», – приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Комментарии
- 12 марта 2023
-
17:32
-
16:25
-
15:28
-
14:25
-
13:38
-
12:21
-
11:27
-
10:20
-
00:55
-
00:50
- 11 марта 2023
-
23:58
-
23:50
-
22:53
-
22:49
-
21:44
-
21:39
-
20:47
-
20:40
-
19:48
-
19:44
-
18:19
-
18:12
-
17:21
-
17:18
-
16:56
-
15:59
-
14:54
-
13:59
-
12:53
-
12:27
-
11:55
-
10:50
-
00:33
- 10 марта 2023
-
23:43
-
23:37
Партнерский контент