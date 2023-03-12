Хэмилтон — о разнообразии в Ф-1: ещё остаются люди, которые сопротивляются

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон высказался о расовом и гендерном вопросе в «Королевских гонках».

«Когда я читаю об этой проблеме в новостях, то понимаю, что мы идём по неправильному пути, и это противоречит тому, что я пытался делать со своей командой и посредниками из спорта. Я ожидаю сопротивления, потому что по-прежнему остаются люди, не в полной мере осознающие важность наличия среды с равными возможностями.

Я считаю, что моя работа заключается в том, чтобы продолжать говорить о положительных моментах, которые мы по итогам можем получить», – приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Новость по теме Хэмилтон оценил вероятность того, что Ферстаппен оступится в этом сезоне Формулы-1

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: