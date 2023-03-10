Хэмилтон оценил вероятность того, что Ферстаппен оступится в этом сезоне Формулы-1
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет так же настроен на победу в этом сезоне Формулы-1, как и в предыдущих.
«Думаю, он будет очень и очень уверен в себе. В прошлом году они разработали потрясающую машину, побили практически все возможные рекорды. В концовке, как мне кажется, они даже и атаковали не в полную силу, но всё равно были далеко впереди.
Не думаю, что Макс оступится. Он чемпион мира, и поэтому я бы не стал подвергать сомнению его настрой. Полагаю, он будет таким же сосредоточенным, как и всегда. А наша работа – наверстать упущенное», — приводит слова Хэмилтона Yahoo Life UK.
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