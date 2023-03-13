Макс Ферстаппен рассказал, какой пилот — его лучший друг на стартовой решётке

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен комплиментарно высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.
«Я здорово лажу с Ландо, потому что он хороший парень. Он мой лучший друг на стартовой решётке. Ему нравится то, чем он занимается. Ещё много лет назад, во времена картинга, я чётко осознал, что он очень быстр, хотя мы никогда не соревновались друг с другом. Его процесс становления как пилота проходил очень естественно. Он всегда был впереди. Так что было ясно, что он всегда будет на высоких позициях.
Ландо знает, что делает, и это хорошо для «Макларена». Когда он впервые присоединился к Формуле-1, он был немного растерян. Он может быть немного застенчивым, но он очень хороший человек, и нетрудно заметить, что с первого года он вырос как личность. Сейчас он более уверен в себе», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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