Макс Ферстаппен рассказал, какой пилот — его лучший друг на стартовой решётке

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен комплиментарно высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Я здорово лажу с Ландо, потому что он хороший парень. Он мой лучший друг на стартовой решётке. Ему нравится то, чем он занимается. Ещё много лет назад, во времена картинга, я чётко осознал, что он очень быстр, хотя мы никогда не соревновались друг с другом. Его процесс становления как пилота проходил очень естественно. Он всегда был впереди. Так что было ясно, что он всегда будет на высоких позициях.

Ландо знает, что делает, и это хорошо для «Макларена». Когда он впервые присоединился к Формуле-1, он был немного растерян. Он может быть немного застенчивым, но он очень хороший человек, и нетрудно заметить, что с первого года он вырос как личность. Сейчас он более уверен в себе», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: