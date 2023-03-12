Норрис: в «Макларене» не представляли, какого прогресса добьются соперники

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о неудачном начале сезона-2023 для команды.

«Мы точно знали, какая у нас будет машина, какую она получит прижимную силу и другие характеристики. Так что у нас было разумное представление о том, где должна была быть наша машина, но мы не представляли, какого прогресса смогут добиться наши соперники.

В конечном итоге, я думаю, мы ещё можем провести начало сезона лучше, чем год назад, сделали шаг в верном направлении, но всё ещё недовольны. Сейчас мы пятая, шестая или седьмая команда по скорости, но хотим прибавить», — приводит слова Норриса RacingNews365.

В первой гонке сезона Ландо Норрис финишировал последним в гонке, его напарник Оскар Пиастри сошёл с дистанции.