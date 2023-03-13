Команда-кандидат на участие в Формуле-1 начала нанимать технический персонал

Команда-кандидат на участие в Формуле-1, которой, предположительно, является «Андретти», начала нанимать ключевой технический персонал в рамках своей заявки на вступление в чемпионат, сообщает Racingnews365.

Процесс подачи заявки «Андретти» продолжается, официальное уведомление о подаче заявки, возможно, появится в апреле, а окончательное решение ФИА примет в июне. Однако это не помешало команде-кандидату, базирующейся в Банбери (Великобритания), где располагаются подразделения «Андретти» в Формуле E, начать нанимать технический персонал.

Команда назначила Ника Честера техническим директором — с марта 2023 года он будет работать в «команде высшего уровня автоспорта», согласно его сообщению в социальных сетях. Джон Маккуильям был назначен главным конструктором команды. Он был техническим директором «Манора», когда эта команда разорилась в начале 2017 года, а в апреле 2019 года перешел в Prodrive и стал директором по инженерным вопросам. Должность руководителя отдела аэродинамики занял Джон Томлинсон. Он работал с Честером в «Рено»/«Лотусе».