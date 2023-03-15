«Мы недооценили «софт». Вассёр высказался о проблемах «Феррари» в Бахрейне

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах, с которыми столкнулась итальянская команда на Гран-при Бахрейна.

«Мы определённо отстаём от «Ред Булл», нам не хватает производительности. В квалификационном темпе мы можем быть близки, в гонке в Бахрейне на первом отрезке мы увидели, что можем оставаться рядом, но как только мы поставили «хард», а они — «софт», ситуация изменилась. Мы недооценили «софт» в гонке, и это стало для нас важным уроком.

Я бы не сказал, что наша проблема была в прижимной силе или чём-то подобном. Это вопрос выбора. Если вы быстры на прямых или в поворотах — просто смените настройки крыльев и это частично решит проблему. Но у нас были проблемы с управляемостью и балансом машины.

У болида есть потенциал для улучшения. Я не понимаю, при чём здесь концепция машины? Для меня это вопрос производительности, а не концепции. В Бахрейне у нас был неправильный баланс, что подорвало уверенность пилотов. Но мы можем прибавить», — приводит слова Фредерика Вассёра Fomu1a.uno.