В «Мерседесе» рассказали об ошибке с настройками на тренировке ГП Саудовской Аравии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал об итогах первых двух тренировок на Гран-при Саудовской Аравии.

«После Бахрейна мы приехали сюда с реалистичными ожиданиями. В то время как команда в Великобритании усердно работает над тем, чтобы сделать нас лучше, мы сосредоточились на максимизации потенциала того, что у нас есть сейчас. Была пара запланированных обновлений, которые, похоже, работают нормально. Сами тренировки прошли гладко, но на первой практике были проблемы с настройками и с поведением передней части машины, а на второй мы, возможно, внесли чрезмерные коррективы.

Сейчас у нас много информации, которую предстоит оценить и разработать программу на субботу. Темп на круге выглядел неплохо, но управление машиной было недостаточно простым, так что перед квалификацией мы постараемся это улучшить», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».