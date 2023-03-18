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Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — третий

Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — третий
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На городском автодроме в Джидде завершилась третья тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был шестым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — пятым.

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис тренировку пропустил из-за замены силовой установки.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка

МестоПилотКомандаВремяТип шин
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.28,485S
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0,613S
3.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,998S
4.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1,024S
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1,083S
6.Шарль Леклер«Феррари»+1,103S
7.Ландо Норрис«Макларен»+1,205S
8.Оскар Пиастри«Макларен»+1,213S
9.Пьер Гасли«Альпин»+1,216S
10.Карлос Сайнс«Феррари»+1,276S
11.Джордж Расселл«Мерседес»+1,326S
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,432S
13.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1,448S
14.Эстебан Окон«Альпин»+1,468S
15.Александер Албон«Уильямс»+1,498S
16.Логан Сарджент«Уильямс»+1,550S
17.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,646S
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,832S
19.Юки Цунода«Альфа Таури»+2,312М
20.Ник де Врис«Альфа Таури»без времени
Формула-1 2023. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 3
18 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:28.485
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.613
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.998
Комментарии
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