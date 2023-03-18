Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — третий

На городском автодроме в Джидде завершилась третья тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был шестым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — пятым.

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис тренировку пропустил из-за замены силовой установки.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка