Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — третий
Поделиться
На городском автодроме в Джидде завершилась третья тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был шестым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — пятым.
Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис тренировку пропустил из-за замены силовой установки.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Тип шин
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.28,485
|S
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,613
|S
|3.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,998
|S
|4.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1,024
|S
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1,083
|S
|6.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+1,103
|S
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1,205
|S
|8.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1,213
|S
|9.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+1,216
|S
|10.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+1,276
|S
|11.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1,326
|S
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,432
|S
|13.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1,448
|S
|14.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,468
|S
|15.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1,498
|S
|16.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1,550
|S
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,646
|S
|18.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,832
|S
|19.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2,312
|М
|20.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|без времени
Комментарии
- 18 марта 2023
-
18:58
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:13
-
16:51
-
16:29
-
15:41
-
15:03
-
13:57
-
12:57
-
12:30
-
12:19
-
11:27
-
10:27
-
09:43
-
03:01
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:22
-
00:07
-
00:01
- 17 марта 2023
-
23:53
-
23:47
-
22:39
-
22:31
-
21:33
-
21:02
-
20:37
-
20:33
-
19:52
-
19:44
Партнерский контент