Стало известно, из-за чего Ферстаппен не смог закончить квалификацию ГП Саудовской Аравии
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Голландский пилот «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не смог завершить квалификацию Гран-при Саудовской Аравии из-за поломки привода, сообщает пресс-служба австрийской команды.
Напомним, голландец пожаловался на проблемы с мотором. Он смог добраться до боксов, однако так и не проехал быстрый круг во втором сегменте квалификации.
По итогам сессии Макс Ферстаппен остался на 15-й строчке — вернувшись в боксы, Макс покинул кокпит и отправился в комнату взвешивания ФИА.
Напомним, на прошлом этапе сезона-2023, Гран-при Бахрейна, Ферстаппен одержал победу как в квалификации, так и в гонке.
Что касается напарника Ферстаппена — Серхио Переса — то он продолжает квалификацию и вышел в третий её сегмент.
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