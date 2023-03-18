Стало известно, из-за чего Ферстаппен не смог закончить квалификацию ГП Саудовской Аравии

Голландский пилот «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не смог завершить квалификацию Гран-при Саудовской Аравии из-за поломки привода, сообщает пресс-служба австрийской команды.

Напомним, голландец пожаловался на проблемы с мотором. Он смог добраться до боксов, однако так и не проехал быстрый круг во втором сегменте квалификации.

По итогам сессии Макс Ферстаппен остался на 15-й строчке — вернувшись в боксы, Макс покинул кокпит и отправился в комнату взвешивания ФИА.

Напомним, на прошлом этапе сезона-2023, Гран-при Бахрейна, Ферстаппен одержал победу как в квалификации, так и в гонке.

Что касается напарника Ферстаппена — Серхио Переса — то он продолжает квалификацию и вышел в третий её сегмент.