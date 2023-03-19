Вассёр: «Феррари» вполне может ожидать попадания на подиум

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил перспективы итальянского коллектива в предстоящей гонке на Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот «Скудерии» Карлос Сайнс стартует с четвёртой позиции. Его напарник Шарль Леклер показал второй результат в квалификации, но из-за штрафа в десять позиций за замену блока управления электроникой он будет стартовать с 12-й позиции.

«В целом команда провела хорошую квалификацию. Шарль поборолся за поул, и мы отстали чуть более чем на одну десятую. Карлосу было сложнее, так как в первом сегменте он использовал два комплекта шин «софт» и к третьему сегменту у него был только один свежий комплект. И была ошибка на быстром круге. С учётом второго времени в квалификации мы могли бы ожидать попадания на подиум. На бумаге трасса в Джидде одна из самых простых для обгонов, но и одна из самых странных. Можно попасть в «паровозик», и тогда всё решит стратегия», — приводит слова Вассёра GPBlog.