Вассёр: «Феррари» вполне может ожидать попадания на подиум

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил перспективы итальянского коллектива в предстоящей гонке на Гран-при Саудовской Аравии.
Пилот «Скудерии» Карлос Сайнс стартует с четвёртой позиции. Его напарник Шарль Леклер показал второй результат в квалификации, но из-за штрафа в десять позиций за замену блока управления электроникой он будет стартовать с 12-й позиции.
«В целом команда провела хорошую квалификацию. Шарль поборолся за поул, и мы отстали чуть более чем на одну десятую. Карлосу было сложнее, так как в первом сегменте он использовал два комплекта шин «софт» и к третьему сегменту у него был только один свежий комплект. И была ошибка на быстром круге. С учётом второго времени в квалификации мы могли бы ожидать попадания на подиум. На бумаге трасса в Джидде одна из самых простых для обгонов, но и одна из самых странных. Можно попасть в «паровозик», и тогда всё решит стратегия», — приводит слова Вассёра GPBlog.
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