В ФИА объяснили, почему так поздно оштрафовали Алонсо во второй раз

Пресс-служба ФИА опубликовала решение стюардов Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 насчёт второго штрафа для пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Испанцу выписали 10-секундное наказание уже после финиша и подиумной церемонии, обнаружив, что из-за ошибки механиков Алонсо не исполнил первый 5-секундный штраф.

В своём решении стюарды указали: гоночный контроль и удалённый операционный центр посчитали, что «Астон Мартин» исполнил штраф, поэтому сами стюарды больше не разбирали ситуацию. Однако на последнем круге гонки стюарды получили новой отчёт от гоночного контроля, который посчитал, что штраф всё-таки не был отбыт. По итогам просмотра видеозаписей стюарды установили, что задний домкрат точно касался машины Алонсо, что приравнивается к «работе с машиной».

В решении отмечается, что регламент позволяет дисквалифицировать участника за неисполнение штрафа. Однако так как реальной работы над болидом не производилось, то подобное наказание было бы слишком суровым. Поэтому стюарды выписали Алонсо 10 штрафных секунд.