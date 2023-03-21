Эстебан Окон: «Альпин» нужно что-то большее, чтобы догнать соперников

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Нам нужно что-то большее, чтобы догнать соперников. Сейчас мы не можем быть удовлетворены тем, где находимся на данный момент. Есть команды, которые добились значительного прогресса по сравнению с другими. Так что это показывает, что всё возможно. Нам нужно продолжать бороться, нужно продолжать работать. На самом деле в команде как раз такая атмосфера. Но нет, на данный момент мы не можем быть удовлетворены», — приводит слова Окона Motorsport Week.

После двух Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона «Альпин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл» (87 очков).

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