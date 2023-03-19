Окон встретился с представителями ФИА после трёх штрафов на ГП Бахрейна
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон сообщил, что встретился с представителями Международной автомобильной федерации (ФИА) после своего резонансного выступления в гонке Гран-при Бахрейна.
Напомним, француз получил сразу три штрафа, что вызвало споры касательно действующего регламента.
«Проводилась ли проверка? Да, конечно. С этим нужно разобраться. Я встречался с ФИА, а также обсуждал произошедшее с командой.
Со стороны положение машины довольно понятно. Может показаться глупым, что я встал правее, ведь это легко исправить. Но с места пилота всё иначе, говорю вам. В таком положении вам ничего не видно. Но с этим приходится мириться. Надеюсь, такое больше не повторится», –приводит слова Окона издание Motorsport.
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