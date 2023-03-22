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Источник: «Феррари» допустила фундаментальную ошибку при создании нового болида

Источник: «Феррари» допустила фундаментальную ошибку при создании нового болида
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Команда Формулы-1 «Феррари» допустила фундаментальную ошибку при создании нового болида, сообщает Formu1a.uno. Как информирует источник, из-за этой ошибки команда страдает от износа шин в гонках. При этом, несмотря на фундаментальную ошибку, машина хорошо показывает себя в квалификационном темпе.

При этом, по информации источника, на ближайших нескольких Гран-при команда постарается исправить текущие проблемы за счёт обновлений, и на основе этого будет отталкиваться в вопросе направления разработки машины для следующего сезона.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс финишировал на шестой позиции, Шарль Леклер пришёл к финишу седьмым. При этом «Феррари» уступила в гонке не только «Ред Булл» и «Астон Мартин», но и «Мерседесу».

Леклер после двух этапов чемпионата мира занимает лишь восьмую позицию в личном зачёте, набрав шесть очков.

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