В «Феррари» снова всё плохо? Ведущие инженеры массово бегут от реформ нового босса

Перестройка от Фредерика Вассёра нравится не всем. Да и к нему самому уже нашлась претензия.

Владелец команды вызывает на ковёр руководителя, инженеры уходят один за другим, а основной пилот после технического провала в первой гонке сезона требует встречи с президентом — так сейчас обстоят дела в «Феррари».

Разбираемся, что происходит в самой популярной команде Формулы-1.

Новая метла

Фредерик Вассёр заступил на пост руководителя команды «Феррари» 9 января — и на первых порах его ключевой задачей была реорганизация «Скудерии». Предшественник француза, Маттиа Бинотто, до последнего не искал виноватых и принимал весь удар критики на себя, но к концу сезона-2022 стало ясно, что кадровые перемены неизбежны, и раз уж руководитель не может принять решения, он уйдёт первым. Лео Туррини, информированный итальянский инсайдер, тогда писал, что у Вассёра два пути: сохранить преемственность или начать реформы.

И сегодня мы понимаем, что он выбрал второй вариант. 23 февраля «Феррари» объявила, что главный стратег команды Иньяки Руэда переходит на работу на базе в Маранелло, а его пост в сезоне-2023 займёт Равин Джейн. А затем были Гран-при Бахрейна и сход Шарля Леклера из-за отказа двигателя. Однако ещё до этого инцидента — в тренировках — возникли проблемы с новым задним антикрылом, которое колебалось из стороны в сторону. Через четыре дня после гонки Вассёр принял отставку Давида Санчеса, который три года возглавлял в Маранелло отдел аэродинамики. Санчес по окончании обязательного отпуска присоединится к «Макларену», а в «Феррари» его место занял Диего Тонди.

Давид Санчес и Себастьян Феттель на подиуме Гран-при Бельгии 2018 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Столь решительные перестановки, по слухам, не слишком впечатлили команду. Как сообщает Сorriere dello Sport, Маранелло решили покинуть в том числе спортивный и технический директора — Лоран Мекис и Энрико Кардиле. В то же время, по информации всё той же CdS, резкими манёврами француза недоволен исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Вилья — и это при том, что зимой итальянская пресса писала, что Вассёр получил от него полный карт-бланш. Кроме того, в правлении якобы недовольны дружбой Вассёра с Тото Вольфом — главой «Мерседеса», одного из главных соперников. Едва ли эта дружба, если она вообще существует, наносит какой-либо ущерб «Феррари». Но француза наверняка попросили вести себя поскромнее — в Маранелло он всего два месяца.

Итальянская редакция портала Motorsport уже в понедельник, 13 марта, сообщила, что с Мекисом всё-таки удалось договориться, останется в команде и ведущий моторист Энрико Гуалтьери. А вот Кардиле, похоже, из «Феррари» всё-таки уйдёт: он перешёл в команду Формулы-1 из подразделения GT в 2016 году и, вероятно, продолжит карьеру в другом проекте «Скудерии». Если так, то по ходу сезона шасси SF-23 придётся дорабатывать без двух его главных создателей, да и ещё в довольно нервозной обстановке. Неужели в Маранелло и правда всё так плохо?

Замысел Вассёра

От Маттиа Бинотто Вассёру досталась команда с целым ворохом проблем. Так, отставка Руэды назревала ещё в прошлом году, но Бинотто продолжал его защищать, и в итоге перетряхивать команду стратегов пришлось его сменщику. Уже на предсезонных тестах стало ясно, что SF-23 уступает в темпе «Ред Булл» RB19, которая на деле является лишь косметически доработанной RB18. Другими словами, второй год подряд в Маранелло не могут догнать одну и ту же машину, и в этом контексте отставки Кардиле и Санчеса тоже выглядит логично. К тому же они были ставленниками Бинотто.

Уход сразу двух крупных фигур из команды разработчиков действительно вызывает немало вопросов — в том числе и по программе развития шасси, ведь лишь благодаря ей у тифози есть ещё хоть какая-то надежда побороться за чемпионство. С другой стороны, когда, если не сейчас, менять технического директора и главного дизайнера? Проект шасси 2024 года начнёт обретать очертания летом — и к этому моменту роли среди инженеров должны быть чётко распределены. К тому же, поставив на место Санчеса Тонди, Вассёр сохранил преемственность, а поставив к нему в подчинение инженеров из «Ред Булл», обеспечил приток свежих идей.

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис Фото: Peter Fox/Getty Images

Конфликт Вассёра с Мекисом в паддоке связывают с тем, что последнему в сезоне-2023 ограничили полномочия, однако спортивный директор в любом случае остаётся правой рукой руководителя команды — и его подчинённым. В этой роли должен быть человек, которому руководитель полностью доверяет, и, если даже конфликт всё же не исчерпан, если между сторонами нет доверия, добром для команды это не кончится. В конце концов, теперь вся ответственность за результат на Вассёре — и ему решать, кто лучше подойдёт команде.

Сезон-2023 с самого начала превращается для «Феррари» в переходный. Реформы команде необходимы: в прошлом году она совершала слишком много ошибок и уступала в темпе развития машины не только «Ред Булл», но и «Мерседесу». И почти наверняка в скором времени произойдут и другие громкие отставки, ведь задача Вассёра превратить «Скудерию» в совершенно иную команду — способную, в отличие от нынешней, бороться за чемпионство.