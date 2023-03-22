Хорнер: это был лучший Гран-при Переса в карьере

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии.

«Думаю, это был его лучший Гран-при в карьере. Он невероятным образом держал высокую скорость, оба наших пилота атаковали на пределе, особенно после того, как машина безопасности ушла с трассы и случился рестарт. Их темп в сравнении с остальным пелотоном был выдающимся.

Чеко доволен. Он отлично выступает на трассах, на которых чувствует себя уверенно. Мы видели несколько феноменальных выступлений от Переса на подобных трассах — вспомните прошлогодний Гран-при Сингапура, его хорошие результаты на Гран-при Азербайджана, и, конечно, прошлогодний Гран-при Монако. Некоторые городские трассы очень здорово подходят Серхио», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.