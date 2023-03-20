Оценки за Гран-при Саудовской Аравии: Перес огорчил Ферстаппена, но даже он не был лучшим!

Гран-при Саудовской Аравии, второй этап Формулы-1 сезона-2023, — в максимально субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 9,5

Вторая гонка — и второй подиум для «Астон Мартин» в исполнении Алонсо. Фернандо вновь проехал превосходно, но совсем не идеально. Так, испанца развернуло в первом сегменте квалификации, в решающей попытке Q3 он потерял на первом секторе, а в воскресенье криво встал на стартовой решётке, схлопотав штраф.

Серхио Перес — 9

Гонку в Джидде Чеко провёл очень сильно и после середины дистанции сумел удержать на расстоянии Ферстаппена. В то же время решающую попытку квалификации Серхио запорол, бросив круг ещё до того, как время показал Леклер. Кроме того, на старте Перес уступил Алонсо, и, будь у «Астон Мартин» повыше максимальная скорость, вернуть позицию было бы куда труднее.

Джордж Расселл — 8,5

Расселл, в отличие от напарника, в этот уикенд смог реализовать потенциал шасси (пусть он пока и невелик) и добился максимально возможного результата. Дотянуться до «Ред Булл» или «Астон Мартин» в нынешних условиях «Мерседес» неспособен.

Макс Ферстаппен — 8

Второе место на финише позволило минимизировать потери от поломки в квалификации, а за счёт лучшего круга в гонке Макс даже сохранил лидерство в чемпионате. В то же время Ферстаппен провёл позади Переса более половины дистанции — 26 кругов из 50, но так и не смог выйти на дистанцию атаки.

После двух этапов сезона главным соперником Макса стал Перес Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Шарль Леклер — 8

Монегаск отлично проехал квалификацию, но лишь затем, чтобы стартовать 12-м за перерасход управляющей электроники. Как и Ферстаппен, Леклер на первых кругах отыгрывал позиции, но позже Шарль упёрся в напарника, а скорости и/или решимости опередить его не хватило.

Эстебан Окон — 8

Окон во второй раз подряд опередил Гасли в квалификации, и пока именно Эстебан выглядит быстрейшим пилотом «Альпин». Правда, сама машина пока не позволяет бороться за что-то большее, чем восьмое место, и не дотягивается до «Мерседеса» или «Феррари».

Кевин Магнуссен — 7,5

Магнуссен во второй раз подряд уступил в квалификации Хюлькенбергу, но это поражение скорее вызвано проблемами с коробкой передач. К тому же Кевин опередил напарника на первом круге и отлично сработал с резиной, проехав более 40 кругов на одном комплекте — и на нём же опередив Цуноду в борьбе за десятое место.

Юки Цунода — 7,5

Цунода в этот уикенд тоже смотрелся неплохо и стал лидером своей команды. Юки квалифицировался 16-м и на первом отрезке сражался с «Хаасами», которые смог опередить за счёт проведённого за сейфти-каром пит-стопа. Увы, сохранить позицию в топ-10 не позволили темп машины и износ резины — более высокий, чем у Магнуссена.

На фоне проблем де Вриса Цунода становится лидером «Альфа Таури» Фото: Peter Fox/Getty Images

Оскар Пиастри — 7,5

Австралиец блестяще провёл квалификацию и пробился в финальный сегмент, но уже на первом круге получил удар от Гасли и поехал в боксы за новым носовым обтекателем. Пусть результата добиться не удалось, но Пиастри показал свой потенциал и получил дополнительный опыт за рулём машины Формулы-1 — хотя бы так.

Лэнс Стролл — 7,5

У канадца был отличный шанс квалифицироваться на первый ряд, но затем гонщик допустил ошибку и остался только пятым, хотя и уступил Алонсо в итоге не так много — лишь чуть более двух десятых. На старте Стролл красивым манёвром прошёл Сайнса, но из-за проблем с машиной до финиша так и не добрался.

Гуаньюй Чжоу — 7

Гуаньюй опередил Боттаса в квалификации, стартовал 12-м, а на первом круге пробился в топ-10. У Чжоу были реальные шансы на очки, но из-за выезда сейфти-кара через шесть кругов после пит-стопа китайский гонщик оказался в глубине пелотона и выбраться из DRS-поезда уже не смог.

Александер Албон — 7

За счёт темпа на длинной серии и аккуратной работы с резиной у Албона был шанс оказаться на рестарте девятым и побороться за очки, но причиной появления сейфти-кара стал сам Алекс. Впрочем, без автомобиля безопасности опередить Цуноду или «Хаасы» шансов, кажется, не было.

Сейфти-кар мог бы помочь Албону, если бы тот сам не был его причиной Фото: Mark Thompson/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 6,5

Слабоватый уикенд, по ходу которого экс-чемпион постоянно был на шаг позади напарника. В последней попытке квалификации Льюис не смог улучшить время и к тому же потерял круг за нарушение границ трассы — в протоколах два «Мерседеса» в итоге разделили 0,37 секунды. Хэмилтон немного реабилитировался в гонке, когда проехал на «медиуме» 30 кругов и при этом сдержал позади пилотов «Феррари», но впереди он оказался лишь за счёт своевременно появившегося сейфти-кара.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Нико, по сравнению с напарником, был не так эффективен в гонке и на финише уступил Магнуссену 5,7 секунды, а Цуноде — чуть больше трёх. Кроме того, если датчанин сохранил шины и за счёт этого опередил Юки, то Халк, позже побывавший в боксах, дотянуться до «Альфа Таури» не смог.

Карлос Сайнс — 6

Сайнс с трудом прошёл в финальный сегмент квалификации, а уже в нём проиграл Леклеру более полусекунды — на решающем круге Карлосу немного помешал трафик, однако он по ходу всего уикенда был медленнее напарника. У испанца наверняка не было бы шанса пройти Шарля, если бы того не оштрафовали десятью позициями на решётке.

Пьер Гасли — 6

Пьер почти 0,3 секунды проиграл Окону в квалификации, а на первом круге выдавил Оскара Пиастри, который лишился переднего антикрыла и шанса на очки. В конце концов Гасли приехал к финишу девятым, но позже признал, что должен прибавить.

Гасли уже во второй раз проиграл Окону квалификацию Фото: Peter Fox/Getty Images

Ник де Врис — 5

Вновь слабо выступил голландский дебютант. В квалификации де Вриса развернуло в одной из попыток, а на своём решающем круге он оказался на 0,3 секунды медленнее Цуноды. На втором круге Ник пропустил Сарджента и шёл последним, если не считать откатившиеся «Макларены», а на финише опередил американца лишь благодаря сейфти-кару.

Логан Сарджент — 4,5

Ещё хуже провёл квалификацию Логан Сарджент. В первой попытке дебютант нарушил границы трассы, во второй его развернуло, а в третьей Логан ошибся уже в первом повороте. Другими словами, в Q1 Сарджент не проехал ни одного чистого круга. В гонке американец демонстрировал более или менее боевой темп и даже держался позади Албона, а под финиш поборолся с «Макларенами», но это была борьба за самые последние позиции.

Валттери Боттас — 4

Поражение от намного менее опытного напарника в квалификации, потеря позиции на старте, повреждённое на первом круге днище и почти 40 кругов в роли замыкающего пелотон — таким был уикенд в Джидде для Валттери Боттаса.

Ландо Норрис — 3

Нелепейшая ошибка в квалификации, когда Ландо в повороте передним внутренним колесом налетел на отбойник, предопределила и дальнейшую гонку: Норрис сломал об обломки (от машины Пиастри?) переднее антикрыло, поехал в боксы и вместе с напарником до самого финиша ехал среди аутсайдеров и более того — пропустил Оскара, который фактически всю гонку проехал на одном комплекте «харда».