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Расселл рассказал, когда «Мерседес» привезёт крупные обновления машины

Расселл рассказал, когда «Мерседес» привезёт крупные обновления машины
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о будущих обновлениях машины W14.

«Вероятно, стоит ждать обновления в Имоле. Может быть, какие-то новинки можно подготовить и раньше, но команды всегда с опаской тестируют новинки на городских трассах. Нам нужно взвесить все варианты. Учитывая уже допущенные нами ошибки, нам не стоит торопиться с подготовкой обновления, если, конечно, мы не будем на 120 процентов уверены, что они сработают. Чем дольше ждёшь – тем больше будет скачок, так что нужно взвешивать все за и против.

Конечно, мы бы хотели побеждать в гонках уже в этом году. И нам хотелось бы побороться за титул. Но в «Ред Булл» проделали отличную работу. Как я уже говорил, их отрыв сейчас самый большой за последние 6-7-8 лет, это и правда впечатляет», — приводит слова Расселла Autosport.

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