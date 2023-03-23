В «Ред Булл» исключили возможность перехода Хэмилтона в команду

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер исключил возможность перехода Льюиса Хэмилтона в его команду, несмотря на то, что контракт британца с «Мерседесом» заканчивается в этом году.

«То, чего Льюис добился в Формуле-1, невероятно. Такого никто не делал. Но мы очень довольны теми гонщиками, которые у нас есть. Они готовы работать в паре не только в этом сезоне, но и в следующем. Поэтому я не вижу, при каком раскладе мы могли бы взять в команду Хэмилтона.

Проблемы «Мерседеса»? Уверен, они разберутся с ними — конечно, мы пока не списываем их со счетов. Мы слышим о больших обновлениях «Мерседеса». Уверен, «Феррари» тоже недовольна своим нынешним положением. Так что мы ожидаем, что они скоро подтянутся», — приводит слова Хорнера Sky Sports.