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«В Германии преувеличили эту историю». Марко — о разногласиях с боссом «Ред Булл»

«В Германии преувеличили эту историю». Марко — о разногласиях с боссом «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о слухах о разногласиях с одним из руководителей компании Оливером Минцлаффом.

«Не переживайте, я не позволю себя ограничивать. Я всегда буду говорить именно то, что думаю.

Мои комментарии в адрес Оливера Минцлаффа после поражения «РБ Лейпциг» от «Манчестер Сити» со счётом 0-7? В Германии преувеличили эту историю. У меня нормальные отношения с Минцлаффом, мы регулярно обмениваемся идеями. Но я хотел бы оставаться независимым», — приводит слова Хельмута Марко OE24.

Напомним, после смерти владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица в прошлом году компанией начал управлять совет директоров, в который вошли Франц Вацлавик, Александр Кирхмайер и Оливер Минцлафф.

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