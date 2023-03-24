В «Феррари» планируют обновить заднюю подвеску машины SF-23

Команда Формулы-1 «Феррари» планирует обновить заднюю подвеску болида, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Как информирует источник, итальянский коллектив связывает отставание с аэродинамическими проблемами, однако продолжает работу и над механическими решениями. Ожидается, что новая подвеска поможет команде достичь лучшего баланса при настройке машины и обеспечит стабильный просвет в задней части болида.

Как предполагают в стане «Феррари», у машины 2023 года ещё есть большой потенциал, который пока не раскрыт. Команде всего лишь нужно поработать над регулировкой просвета, жёсткостью подвески и загрузкой антикрыльев, что может дать хороший результат.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно. Победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».