Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины из-за травмы

Шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес после успешной операции по восстановлению сломанной первой пястной кости правой руки пропустит следующий этап MotoGP, который состоится в Аргентине.
Напомним, на Гран-при Португалии Маркес столкнулся с соотечественником Хорхе Мартином, а затем врезался в португальца Мигеля Оливейру.
Позже Маркес получил штраф в виде двух длинных кругов на Гран-при Аргентины. Из-за того, что этот этап он пропустит, его наказание переносится на следующий этап.
MotoGP. Гран-при Португалии. Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») 41.25,401.
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,687.
3. Марко Беццекки («Дукати») +2,726.
4. Жоанн Зарко («Дукати») +8,060.
5. Алекс Маркес («Дукати») +8,125.
6. Брэд Биндер (КТМ) +8,247.
7. Джек Миллер (КТМ) +8,381.
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,543.
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,294.
10. Алекс Ринс («Хонда») +11,591.
Марк Маркес («Хонда») сошёл.
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