«Это самое худшее». Норрис высказался о проблеме публичности пилотов Ф-1
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах, с которыми сталкиваются гонщики Формулы-1, редко избегающие публичности.
«В мире, где мы сейчас живём, вы обязаны быть осторожным с каждым своим высказыванием. Даже если моя идея более чем прозрачна, её интерпретация у других людей, в средствах массовой информации может быть абсолютно противоположна. И это самое худшее, что есть в сегодняшних медиа.
Я далеко не лучший в этом аспекте. У меня не получается описывать вещи идеально. Это больше относится к тому, как я лично ощущаю вещи», – сказал Норрис в интервью YouTube-каналу Лисси Макинтош.
Ранее стало известно, что британский суд оправдал подозреваемого в ограблении Ландо Норриса, произошедшего в день финала чемпионата Европы по футболу.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2023
-
00:28
- 27 марта 2023
-
23:37
-
22:49
-
21:41
-
20:46
-
19:43
-
18:49
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
16:05
-
15:13
-
14:49
-
14:08
-
13:08
-
12:37
-
12:31
-
12:01
-
11:45
-
11:42
-
10:39
-
10:25
-
10:05
-
02:47
-
00:00
- 26 марта 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:44
-
21:00
-
20:47
-
20:01
-
19:06
-
18:33
-
18:10
-
16:29
Партнерский контент