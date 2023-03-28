«Это самое худшее». Норрис высказался о проблеме публичности пилотов Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах, с которыми сталкиваются гонщики Формулы-1, редко избегающие публичности.

«В мире, где мы сейчас живём, вы обязаны быть осторожным с каждым своим высказыванием. Даже если моя идея более чем прозрачна, её интерпретация у других людей, в средствах массовой информации может быть абсолютно противоположна. И это самое худшее, что есть в сегодняшних медиа.

Я далеко не лучший в этом аспекте. У меня не получается описывать вещи идеально. Это больше относится к тому, как я лично ощущаю вещи», – сказал Норрис в интервью YouTube-каналу Лисси Макинтош.

Ранее стало известно, что британский суд оправдал подозреваемого в ограблении Ландо Норриса, произошедшего в день финала чемпионата Европы по футболу.