Алан Джонс: не представляю, какие у Риккардо могут быть варианты в Формуле-1

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс поделился мнением о шансах австралийца Даниэля Риккардо когда-нибудь вновь занять место боевого пилота в Формуле-1.

«Я не думаю, что он получит место в «Ред Булл», если только что-то не случится с двумя нынешними гонщиками. Не могу представить, чтобы он участвовал в Гран-при. Сомневаюсь, что он будет на стартовой решётке в 2024 году. В конце концов, вероятно, нет причин, по которым «Ред Булл» не подпишет новый контракт с Пересом, и, очевидно, Ферстаппен тоже остаётся в команде. Не вижу, чтобы кто-то в «Феррари» ушёл в отставку. Так что я не представляю, какие у него могут быть варианты», — приводит слова Джонса The West Australian со ссылкой на Herald Sun.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле: