Вязович: не готовы платить нынешнюю цену ради возвращения на «Дакар»

Руководитель и пилот «МАЗ‑СПОРТавто» Сергей Вязович высказался об отстранении команды от участия в престижном ралли-рейде «Дакар».
«Очень сложно было принять это, особенно в первый год. Это был огромный сюрприз и для организаторов, и для нас. Это было очень неожиданно, от нас приняли стартовый взнос, приняли заявки, нам открыли визы, дали приглашения на погрузку в порт. Команда выдвинулась на погрузку, которая была в Марселе, так что обратный путь нам тоже дался тяжело. Это был шок для всей команды, и на самом деле до сих пор так. У нас и сегодня, и тогда было желание вернуться на «Дакар». Не то чтобы ну нет и нет. Это не так. «Дакар» занимает особое место в ралли-рейдах, никуда от этого не деться, но вопрос, какой ценой есть варианты попасть туда. Сегодняшнюю цену платить мы не готовы», — сказал Вязович в эфире «Беларусь 1».
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