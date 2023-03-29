Фернандо Алонсо отреагировал на приятное пожелание от первой ракетки мира Алькараса

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанский автогонщик Фернандо Алонсо отреагировал на лестное послание со стороны чемпиона US Open – 2022, первой ракетки мира соотечественника Карлоса Алькараса.

Напомним, пройдя в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США), Алькарас написал на камере: «33? Скоро». Таким образом Карлос поддержал Алонсо, одержавшего в Ф-1 32 победы, последняя из которых состоялась в мае 2013 года, но рассчитывающего до конца карьеры выиграть ещё хотя бы один Гран-при.

«Заприте этого человека (эмодзи – «смех до слёз»)! Ты – феномен (эмодзи — «бицепсы»)! Вперёд!» — написал Алонсо в своих социальных сетях, сделав репост видео с Алькарасом.

«Ты заставляешь меня прыгать от радости!» — ответил ему Алькарас.