Расселл опроверг предположение, что ему повезло с настройками на ГП Саудовской Аравии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на предположение, что ему повезло с настройками на Гран-при Саудовской Аравии, где он обошёл своего напарника Льюиса Хэмилтона.

Расселл финишировал в Джидде четвёртым, а Хэмилтон, завершивший гонку на пятом месте, предположил, что разница между пилотами обусловлена тем, что его напарнику повезло с настройками, которые обычно бывают неправильными.

«Я не думаю, что это связано с удачей. Это было связано с подготовкой, которую мы провели перед этапом, и с изменениями, внесёнными за ночь до гонки. Я знал, что мы выбрали правильное направление, проделав работу с командой, и верил, что это будет лучше установок, выбранных Льюисом. Думаю, у всех разные предпочтения. Я был доволен путём, который мы выбрали, и работой, которую я проделываю с инженерами», — цитирует Расселла Racingnews365.