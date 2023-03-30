В «Астон Мартин» оценили перспективы догнать «Ред Булл» в сезоне-2023

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак оценил возможность команды сократить отставание от «Ред Булл».

«Думаю, будет очень сложно сократить тот разрыв, даже если они не будут развивать машину. Но, если честно, мы не очень переживаем из-за этого отставания. Мы решили смотреть на себя и пытаться улучшить машину, тогда мы поймём, что можем сделать.

В прошлом году было что-то подобное. Вы одержимы разрывом, иногда приближаетесь из-за чьих-то проблем, а в следующий раз снова терпите поражение. Так что всё относительно, потому что скорость одной машины можно понять, только сравнивая её с другой. По этой причине я говорю, что нам нужно проехать несколько Гран-при, чтобы увидеть наше реальное место среди команд», — приводит слова Майка Крака PlanetF1.