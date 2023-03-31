Риккардо считает, что готов вернуться в Формулу-1

Резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался о возможном возвращении на стартовую решётку Формулы-1.

«Признаки говорят, что я вернусь на стартовую решётку. Это то, что я отслеживаю в своей голове, есть несколько привычек, которые у меня есть, что я делаю. И всё говорит, что я готов. Прошло всего несколько месяцев, как я ушёл из Формулы-1. И я обнаружил, что даже вне расписания продолжаю тренироваться. Делаю то, что делал и раньше.

Я думал, что просто смогу сидеть на диване, смотреть фильмы весь день и есть нездоровую пищу, но я не могу, это не по мне. Я всё ещё нахожусь в точке, когда я не готов вернуться любой ценой, чтобы просто вернуться. Я взял отпуск по той причине, что я не хотел идти в любую команду, чтобы просто остаться на решётке. И я до сих пор не вижу себя начинающим с нуля и перестраивающим карьеру с нуля ещё на одно десятилетие. Хочу побеждать. Хочу вернуться с топ-командой и, очевидно, с командой, в которой ко мне вернутся мои уверенность и обаяние», — приводит слова Риккардо ESPN.