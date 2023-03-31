Льюис Хэмилтон: «Мерседес» внёс изменения, но они не сработали
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии. В первой свободной практике Хэмилтона показал второй результат, а во второй был 13-м.
«Первая тренировка прошла хорошо, а вторая – уже не очень. Честно говоря, машина работает примерно так же, как и раньше. Утром было немного лучше. Мы внесли некоторые изменения, но они не сработали, поэтому мы пересмотрим их сегодня вечером. Потом пошёл дождь, и очевидно, это была не лучшая сессия. Трафик здесь всегда представляет проблему. Особенно это чувствовалось в первой тренировке. Надеюсь, это больше не повторится, и мы не будем мешать друг другу», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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