Алонсо — лучший во второй тренировке Гран-при Австралии, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

В Мельбурне завершилась вторая свободная практика Гран-при Австралии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье время у гонщика «Ред Булл» Макс Ферстаппена.
Джордж Расселл из «Мерседеса» был четвёртым, его напарник Льюис Хэмилтон показал 13-й результат.
Гран-при Австралии. Вторая тренировка:
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.18,887
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,445
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,785
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,808
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,838
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,196
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,289
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,307
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,319
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,333
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,425
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,436
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,493
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,583
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,692
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,713
18. Александер Албон («Уильямс») +2,295
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,379
20. Логан Сарджент («Уильямс») – не показал времени.
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