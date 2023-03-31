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Алонсо — лучший во второй тренировке Гран-при Австралии, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

В Мельбурне завершилась вторая свободная практика Гран-при Австралии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье время у гонщика «Ред Булл» Макс Ферстаппена.

Джордж Расселл из «Мерседеса» был четвёртым, его напарник Льюис Хэмилтон показал 13-й результат.

Гран-при Австралии. Вторая тренировка:

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.18,887

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,445

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,785

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,808

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,838

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,196

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,289

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,307

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,319

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,333

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,425

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,436

14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,493

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,583

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,692

17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,713

18. Александер Албон («Уильямс») +2,295

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,379

20. Логан Сарджент («Уильямс») – не показал времени.