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«Абсолютно нелепо». Кристиан Хорнер раскритиковал проведение спринта на ГП Азербайджана

«Абсолютно нелепо». Кристиан Хорнер раскритиковал проведение спринта на ГП Азербайджана
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об идеи проведения спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана, назвав её «абсолютно нелепой», учитывая потенциальные повреждения авто в случае аварии. В 2023 году в Формуле-1 состоится шесть уик-эндов в спринтерском формате – ближайший из них, в конце апреля, пройдёт в Баку.

«Реальность такова, что участвовать в первой спринтерской гонке года на такой уличной трассе, как в Азербайджане, абсолютно нелепо. Да, с точки зрения зрелищности, с точки зрения болельщиков, это будет, вероятно, одной из самых захватывающих спринтерских гонок года. Однако если отталкиваться от ораничения затрат, то всё, что можно будет сделать, — это выбросить свою машину. А это большие деньги.

Это часть вызова, который стоит перед нами. Но надеюсь, мы сможем привести в порядок формат предстоящих спринтерских гонок, сделать их немного динамичнее. Я знаю, что спортивные директора усердно занимались этим вопросом.Надеюсь, мы сможем решить это. Спринтерская гонка в Азербайджане — это то, чего следует опасаться», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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