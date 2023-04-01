Ферстаппен: мой единственный конкурент — Перес

Пилот «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о соперничестве за титул в 2023 году.
«Думаю, мой единственный конкурент на данный момент — это Перес. У нас одинаковые машины, так что мы оба способны выступать хорошо. Конечно, по ходу сезона общая картина может измениться, но сейчас он единственный, кто реально способен осложнить мне жизнь в гонке», — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.
Напомним, Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Эта гонка стала уже пятой выигранной мексиканцем в карьере. Второй результат показал его напарник Ферстаппен. При этом Серхио выражал недовольство в связи с тем, что быстрейший круг показал Макс, ускорившийся в концовке.
После двух гонок сезона-2023 Ферстаппен лидирует в чемпионате мира с 44 очками, Перес, на счету которого 43 балла, располагается на второй позиции.
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