Какой же наивный! Напарник поверил Ферстаппену — и упустил лидерство в чемпионате

Неужели за два года Перес не понял, как себя будет вести двукратный чемпион мира?

После технической осечки Макса Ферстаппена его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес провёл идеальную гонку и заслуженно одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. И всё-таки после финиша мексиканца гложет один важный момент: странно, но он так и не понял, с кем гоняется. И поэтому не лидирует в чемпионате мира.

«Тебе не говорили?..»

Когда стало понятно, что Ферстаппен не догоняет Переса, а оба гонщика пожаловались на небольшие проблемы с машиной, командный мостик «Ред Булл» попробовал завершить борьбу, призвав обоих пилотов выдерживать определённый темп. Не рекордный, не улиточный — просто достаточный, чтобы Серхио и Макс комфортно доехали первым и вторым.

Но уже тут начались проблемы: оба гонщика внимательно отслеживали скорость друг друга, подозревая, что конкурент прибавит относительно зазевавшегося коллеги. Потом Ферстаппен всё-таки смирился со второй позицией, но приберёг для Переса неприятный сюрприз напоследок.

Чеко к тому моменту имел на своём счету быстрейший круг и немного расслабился, посчитав, что после указаний руководства «Ред Булл» никто не будет атаковать на самом финише. Однако если Перес поехал финальный круг спокойно, то Ферстаппен предварительно «остудил» шины и в самой концовке уверенно поставил лучшее время дня. Таким образом, голландец забрал себе бонусный балл, и это позволило Максу не отдать напарнику первое место в общем зачёте: там теперь счёт 44-43.

В комнате отдыха перед подиумом между пилотами «Ред Булл» произошёл не самый приятный разговор.

— Перес: Тебе не говорили поддерживать темп?

— Ферстаппен: Да, 33.0. Но потом я спросил, какое время быстрейшего круга. Думаю, он был на десятую быстрее, чем мы ехали.

На это Серхио уже ничего не ответил — ничего не изменить, да и смысл устраивать разборки перед подиумом.

«Я получал иную информацию»

Ситуацию Перес не отпустил, пообещав журналистам, что он обязательно разберётся, почему «Ред Булл» не сообщил ему о планах Ферстаппена (как будто Хорнер и компания сами всегда знают, что сейчас сотворит их чемпион).

«За два круга до финиша я спрашивал, что они говорят нам обоим. Они сказали держать определённый темп, а также добавили, что у меня быстрейший круг и что надо соблюдать определённую скорость. Так что я подумал, что то же самое сказали и Максу. Нам нужно изучить это, потому что определённо я получал иную информацию и просто не мог атаковать в конце», — заявил Перес.

Так и хочется воскликнуть: Чеко, ты что, правда такой наивный? Ты за два года в команде не понял, каков твой напарник? Всем в мире очевидно, что Ферстаппен всегда постарается выжать из ситуации максимум и, если надо, пропустит мимо ушей слова инженеров и даже Хорнера. В конце концов, в памяти прошлогодний Гран-при Бразилии, когда Ферстаппену уже ничего не было нужно и речь не шла о победе, а он всё равно проигнорировал приказ команды пропустить Переса.

И вот после всех тех разборок Чеко правда думает, что Ферстаппен не попробует отобрать быстрейший круг? Просто не верится.

Возможно, Серхио просто пытается вести какую-то собственную медиаигру и как-то укрепить позиции внутри команды, но очевидно, что «Ред Булл» будет смотреть на шалости Ферстаппена сквозь пальцы.

«На последнем круге он установил самый быстрый круг. Типичный Макс. Это не поддаётся контролю. Это просто Макс», — только и развёл руками Хельмут Марко.

Вывод тут один. Если Перес правда верит, что может стать чемпионом мира, выступая в одной команде с Ферстаппеном, то он должен грызться за каждое очко, каждый шанс и никогда не полагаться на то, что оппонент сдался, послушался команду и вообще обещал быть хорошим. Хорошие парни редко берут титулы. Особенно если в напарниках у них плохие.