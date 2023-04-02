«Хаас» намерен опротестовать результаты Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Хаас» собирается подать протест на итоговые результаты Гран-при Австралии, сообщает репортёр Sky Sports Тед Кравиц. В «Хаасе» считают, что гоночная дирекция приняла неверное решение, когда изменила порядок пилотов во время третьей остановки гонки. Дирекция мотивировала своё решение тем, что пилоты не успели проехать первый сектор 57-го круга, а потому невозможно было установить их точный порядок.
Если бы порядок гонщиков на момент остановки гонки был сохранён, то пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг занимал четвёртое место. С учётом пятисекундного штрафа гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса за контакт с Фернандо Алонсо немец поднялся бы на третью позицию и заработал 15 очков, а также свой первый подиум в карьере. После корректировок со стороны гоночной дирекции Хюлькенберг закончил гонку седьмым, так что «Хаас» получил только шесть очков.
«Мы абсолютно точно собираемся протестовать», — заявил босс «Хааса» Гюнтер Штайнер.
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