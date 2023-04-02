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«Хаас» намерен опротестовать результаты Гран-при Австралии

«Хаас» намерен опротестовать результаты Гран-при Австралии
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Команда Формулы-1 «Хаас» собирается подать протест на итоговые результаты Гран-при Австралии, сообщает репортёр Sky Sports Тед Кравиц. В «Хаасе» считают, что гоночная дирекция приняла неверное решение, когда изменила порядок пилотов во время третьей остановки гонки. Дирекция мотивировала своё решение тем, что пилоты не успели проехать первый сектор 57-го круга, а потому невозможно было установить их точный порядок.

Если бы порядок гонщиков на момент остановки гонки был сохранён, то пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг занимал четвёртое место. С учётом пятисекундного штрафа гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса за контакт с Фернандо Алонсо немец поднялся бы на третью позицию и заработал 15 очков, а также свой первый подиум в карьере. После корректировок со стороны гоночной дирекции Хюлькенберг закончил гонку седьмым, так что «Хаас» получил только шесть очков.

«Мы абсолютно точно собираемся протестовать», — заявил босс «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Формула-1 2023. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
02 апреля 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:32:38.371
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.179
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.769
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