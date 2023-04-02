Стролл рассказал об ошибке, которая чуть не стоила ему места в очковой зоне

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал об эпизоде, в котором он совершил ошибку на Гран-при Австралии.

«Я думаю, мы должны быть довольны результатом, с которым мы завершили этот день: третье и четвёртое место — это отлично для команды. Это была очень напряжённая гонка с красными флагами и несколькими крупными авариями, и ни Фернандо, ни мне не удалось избежать приключений. У меня был небольшой контакт на первом круге, но мы ехали хорошо до первого красного флага.

Как мы видели на протяжении всего уикенда, здесь шинам требуется время, чтобы нагреться, поэтому на втором рестарте я заблокировал колёса в третьем повороте и оказался в гравии. К счастью, красный флаг был поднят до этого момента и я смог вернуть свою позицию на последний рестарт. Иногда этот спорт — это американские горки эмоций!» — сказал Стролл после гонки.