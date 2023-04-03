Хюлькенберг: наслаждаюсь собой в «Хаасе»

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился эмоциями от работы в американской команде. Хюлькенберг положительно отозвался о проведённом времени в «Хаасе».

«В данный момент я чувствую себя хорошо. В немецком языке есть такая поговорка: «Я в мире с самим собой». Я наслаждаюсь собой в этой команде.

Три года отсутствия вне Формулы-1 очень помогли, они меня перезагрузили. Это снова прочистило мне голову, изменился мой взгляд на вещи, как и моя семья (Хюлькенберг в это время стал отцом. – Прим. «Чемпионата»). У меня толстая кожа, я не позволяю себе так легко сорваться на кого-то. Так что да, у меня всё хорошо», — приводит слова немецкого автогонщика GPblog.

Напомним, Хюлькенберг покинул Формулу-1 после сезона 2019 года. В 2020 и 2022 году он на нескольких этапах заменял основных пилотов команд «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин» соответственно. В 2023 году вернулся в Формулу-1, подписав контракт с «Хаасом».