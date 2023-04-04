Зак Браун вызвал Тото Вольфа на боксёрский поединок перед Гран-при Лас-Вегаса
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Руководитель «Макларена» Зак Браун вызвал босса «Мерседеса» Тото Вольфа на боксёрский поединок перед Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, который состоится в ноябре. Помимо этого, Браун также хочет организовать гонку с боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером, с которым он делил решётку в британской Формуле-3 в середине 1990-х годов.
«Мы говорили о гонке с Кристианом Хорнером в Сильверстоуне (место проведения Гран-при Великобритании), потому что я раньше гонялся с Кристианом.
Когда мы едем в Вегас, что нам приходит в голову? Маленький боксёрский поединок? Я готов. Я говорил об этом с Тото Вольфом, посмотрим, согласен ли он на это», — приводит слова руководителя «Макларена» Зака Брауна ESPN Great Britain.
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