Зак Браун вызвал Тото Вольфа на боксёрский поединок перед Гран-при Лас-Вегаса

Руководитель «Макларена» Зак Браун вызвал босса «Мерседеса» Тото Вольфа на боксёрский поединок перед Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, который состоится в ноябре. Помимо этого, Браун также хочет организовать гонку с боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером, с которым он делил решётку в британской Формуле-3 в середине 1990-х годов.

«Мы говорили о гонке с Кристианом Хорнером в Сильверстоуне (место проведения Гран-при Великобритании), потому что я раньше гонялся с Кристианом.

Когда мы едем в Вегас, что нам приходит в голову? Маленький боксёрский поединок? Я готов. Я говорил об этом с Тото Вольфом, посмотрим, согласен ли он на это», — приводит слова руководителя «Макларена» Зака Брауна ESPN Great Britain.