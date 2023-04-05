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Вольф: если один из наших пилотов получит травму, то Мик его заменит. Точка

Вольф: если один из наших пилотов получит травму, то Мик его заменит. Точка
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу резервного пилота своей команды Мика Шумахера.

«Если один из наших гонщиков заболеет или получит травму, Мик его заменит. Точка, конец дискуссии», — приводит слова Вольфа Nextgen-Auto.

Мик Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а его место в «Хаасе» занял Нико Хюлькенберг.

Ранее Вольф высказал мнение, что босс «Хааса» Гюнтер Штайнер не осмелился бы обращаться с Миком Шумахером так, как он это делал, если бы не ситуация с отцом Мика Михаэлем.

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