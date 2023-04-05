Вольф: если один из наших пилотов получит травму, то Мик его заменит. Точка

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу резервного пилота своей команды Мика Шумахера.

«Если один из наших гонщиков заболеет или получит травму, Мик его заменит. Точка, конец дискуссии», — приводит слова Вольфа Nextgen-Auto.

Мик Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а его место в «Хаасе» занял Нико Хюлькенберг.

Ранее Вольф высказал мнение, что босс «Хааса» Гюнтер Штайнер не осмелился бы обращаться с Миком Шумахером так, как он это делал, если бы не ситуация с отцом Мика Михаэлем.

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