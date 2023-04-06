Окончательно стала известна причина проблем Хюлькенберга на финише Гран-при Австралии

Вышедший из строя мотор-генератор MGU-K стал причиной поломки машины пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга после финиша гонки Гран-при Австралии. Об этом информирует Auto Motor und Sport.
Напомним, Хюлькенберг остановился после финиша, не доехав до закрытого парка. «Хаас» пользуется силовыми установками итальянской команды «Феррари». Только в прошлом году MGU-K четыре раза вызывал проблемы на автомобилях «Хааса».
По итогам Гран-при Австралии Хюлькенберг показал седьмой результат. Победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», а топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 28 по 30 апреля.
В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:
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