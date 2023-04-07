Бедзекки: моя победа в Аргентине была бы невозможна без Валентино Росси

Итальянский гонщик «Дукати» Марко Бедзекки прокомментировал свою победу на Гран-при Аргентины на этапе MotoGP. Данная победа стала первой в MotoGP как для самого Бедзекки, так и для команды Валентино Росси V46 Racing Team, дебютировавшей в премьер-классе всего год назад.

«Всего две гонки до 2023 года, но в любом случае это невероятные эмоции. Я никогда не ожидал этого. В своих мыслях я думал обо всём, но никогда о таком. Честно говоря, я рад больше за команду, без поддержки Валентино Росси ничего бы не получилось.

Не пора ли подумать о перспективах на титул? Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что ещё рановато. Все-таки это только второй уикенд. Теперь мы поедем в Остин, это очень сложная трасса, где Маркес обычно непобедим. Я думаю, что сейчас ещё слишком рано впадать в эйфорию. Я хотел бы наслаждаться этим днём и стараться учиться каждый раз. Но посмотрим, что будет через несколько месяцев», — приводит слова Бедзекки Motorsport.