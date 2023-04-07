Жан Тодт: я бы ничего не стал менять в Гран-при Абу-Даби 2021 года

Бывший президент ФИА Жан Тодт признался, что не стал бы вмешиваться в решения, принятые Майклом Маси и судьями на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Даже если бы мне представился шанс вернуться в 2021 год на Гран-при Абу-Даби, то я бы ничего не менял. Я ничего не делал — в этом нет задачи президента ФИА. Стюарды должны быть автономными — вы когда-нибудь слышали, как президента ФИФА Джанни Инфантино говорит, где есть пенальти, а где нет?

В документальном фильме обо мне видно, что я смотрю эту гонку в загородном доме вместе со съёмочной группой. Мне звонят и Хорнер, и Вольф, а я им отвечаю: «Я не могу вмешиваться, это обязанность стюардов и директора гонки», — цитирует Жана Тодта Corriere Della Sera.