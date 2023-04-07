Хэмилтон: не люблю пилотировать плохие машины

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему всё ещё нравится Формула-1, но он не любит пилотировать плохие машины.
«Мне действительно нравится Формула-1. Но я не люблю водить плохие машины. Мне не нравится пилотировать болид, который отличается от того, что мы хотели бы иметь. Но мне нравится этот вызов. «Что я могу с этим сделать?» Ладно, победить невозможно, но какой максимум мы можем извлечь из того, что у нас есть?
Если мы можем рассчитывать только на пятое место, то можем ли мы постараться и стать третьими или четвёртыми? Можем ли мы добиться стабильности?
Я готов выиграть титул чемпиона мира. В этом году я готовился как можно лучше, думаю, я в лучшей форме, чем когда-либо. И если завтра у нас будет правильная машина, то я буду бороться за титул», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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