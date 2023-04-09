Жан Тодт назвал общие черты Михаэля Шумахера и Макса Ферстаппена
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Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт рассказал, чем, по его мнению, похожи семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен.
«Макс быстрый, допускает мало ошибок. Он боец, как и Михаэль. Но я слишком мало знаю Макса, чтобы судить о нём как о человеке. Михаэль на людях казался немного самонадеянным, возможно, неприятным, но это было для того, чтобы скрыть застенчивость.
Михаэль был скромным, сомневался в себе и никогда не обвинял команды, даже когда в Сильверстоуне по нашей вине отказали тормоза», — цитирует Тодта Corriere della Sera.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является двукратным чемпионом мира и действующим обладателем титула.
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